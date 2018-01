Heinz Strunk hat seinen eigenen Podcast auf Spotify

Heinz Strunk hat jetzt auch einen Podcast auf Spotify. „Heinz Strunks Familienaufstellung“ heißt er und dort gibt es Kurzhörspiele des 55-Jährigen zu hören. Die erste Folge ist bereits online.

Hierbei handelt es sich laut Spotify um den „ersten fiktionalen Spotify Original Podcast“ und es ist der zweite Podcast nach „Fest & Flauschig“ mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Doch bei Heinz Strunk wird nicht geplaudert, stattdessen lässt er in fiktiven Geschichten die Familie zusammenkommen. Die erste Folge heißt „Mit der Sackkarre in die Ewigkeit“ und kann direkt bei Spotify angehört werden.

