Helene Fischer: Tour wird trotz Trapez-Unfall planmäßig fortgesetzt

Helene Fischer wurde nach einem Unfall während ihres Konzerts in Hannover am Sonntag (18. Juni) ins Krankenhaus eingeliefert. Sie habe sich in ärztliche Behandlung gegeben. Eine Sprecherin der Schlager-Sängerin hat den Fans nun versichert, dass die Tour trotz des Zwischenfalls wie geplant fortgesetzt werden könne. Die nächsten Termine sind nach der Sommerpause für den 25. bis 30. August in Köln angesetzt.

Der Konzertveranstalter Live Nation hat indes berichtet, dass es Fischer den „Umständen entsprechend gut“ gehe. Weitere Details zur Verletzung gebe es derzeit noch nicht.

Helene Fischer hing für eine ihrer artistischen Einlagen vom Trapez. Als sie sich fallen ließ, um von ihren Partner gefangen zu werden, schlug sie mit dem Kopf gegen das Turngerät. Ein Fan teilte eine Aufnahme des Unfalls auf Twitter.

Helene Fischer hat sich beim Konzert in Hannover gerade schwer am Trapez verletzt🥺 Konzert wurde abgebrochen und wird verständlicherweise nicht fortgesetzt – und sie macht einfach weiter obwohl sie ein Loch in der Stirn hat…gute Besserung pic.twitter.com/Pbp36STDMO — ronie🧣this is me trying (@2021LoveStory) June 18, 2023

Erst im März hatte sich die Künstlerin bei Proben eine Rippenfraktur zugezogen, weswegen sie ihre Tour verschieben musste. „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, so Helene Fischer damals in einem persönlichen Statement an ihre Fans.