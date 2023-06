Herbert Grönemeyer live in Gelsenkirchen | Tickets, Anfahrt, Wetter

Herbert Grönemeyer kommt für das Abschlusskonzert seiner aktuellen „Live 2023 Tour“ am Freitag, den 9. Juni 2023 um 20:00 Uhr in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Vor gut zwei Wochen startete Herbert Grönemeyer seine Live-Tournee 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach bislang zehn Hallenkonzerten in Deutschland und Wien stehen nun seine Stadionauftritte an. Am 9. Juni hält er dafür in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Auf der Tour präsentiert Herbert Grönemeyer neben zahleichen alten Songs auch sein neues Album „Das ist los“. Es ist das 16. Studioalbum des Künstlers und erschien am 24. März 2023.

Insgesamt vier Open-Air-Konzerte spielt Herbert Grönemeyer gemeinsam mit seiner Band in diesem Juni. Los geht es am 2. Juni im Frankfurter Deutsche Bank Park. Nach dem Konzert in Leipzig spielen Grönemeyer und seine Band an zwei Tagen in der Berliner Waldbühne. Beendet wird die Tournee am 9. Juni in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Als Support-Acts unterstützen Grönemeyer auf seiner „Das ist los Tour 2023“ die Singer-Songwriter Balbina und Schmyt.

Herbert Grönemeyers Setlist:

1. Tau

2. Das ist los

3. Bist du da

4. Sekundenglück

5. Kopf hoch, tanzen

6. Steigerlied

7. Bochum

8. Männer

9. Was soll das

10. Vollmond

11. Eine Tonne Blei

12. Der Schlüssel

13. Doppelherz / Iki Gönlüm

14. Musik nur, wenn sie laut ist

15. Oh Oh Oh

16. Herzhaft

17. Der Weg

18. Behutsam

19. Deine Hand

20. Mensch

21. Alkohol

22. Angstfrei

23. Bleibt alles anders

24. Turmhoch

25. Flugzeuge im Bauch

26. Zeit, dass sich was dreht

27. Urverlust

28. Halt mich

29. Demo (Letzter Tag)

30. Mein Lebensstrahlen

31. Land unter

32. Mambo

33. Morgen

34. Immerfort

35. Einmal nur in unserem Leben

Tickets für Herbert Grönemeyer live in Gelsenkirchen:

Offizielle Tickets für Steh- und Sitzplätze sind bereits ausverkauft.

Erhältlich sind allerdings noch Tickets von Fan zu Fan im FanSALE. Da es sich hierbei um einen Ticketzweitmarkt handelt, können die Ticketpreise über dem Originalpreis liegen. Die Ticketpreise für das Herbert-Grönemeyer-Konzert in Gelsenkirchen beginnen schon ab 34,50 Euro.

Weitere Infos zu Tickets gibt es bei Eventim.

Anfahrt:

Veltins-Arena

Rudi-Assauer-Platz 1

45891 Gelsenkirchen

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel gelangen am besten mit der Straßenbahnlinie 302 zum Vereinsgelände, die von Bochum Hbf über Gelsenkirchen Hbf in Richtung GE-Buer zur Haltestelle „Veltins-Arena“, also direkt zum Konzert, verkehrt.

Die Straßenbahnhaltestelle befindet sich im ersten Untergeschoss vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Mit der Straßenbahnlinie 302 (Richtung GE-Buer) können Konzertbesucher direkt bis zur Haltestelle „Veltins-Arena“ fahren. Die Fahrt dauert circa 15 Minuten.

In ihrer Mobilität eingeschränkte Personen sollten schon an der Haltestelle „Willy-Brandt-Allee“ aussteigen, da diese Haltestelle barrierefrei und nur unwesentlich weiter von der Arena entfernt ist.

Aktuelle Fahrplan-Informationen der Straßenbahn gibt es in der Fahrplanauskunft des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr).

Anfahrt mit PKW:

Mit dem Auto gelangen Konzertbesucher über die Ausfahrt 6 (Gelsenkirchen-Buer) an der A2 und die Ausfahrt 17 (Gelsenkirchen-Schalke) an der A42 direkt zur Arena. Ab den Anschlussstellen dann einfach den Beschilderung zur Veltins-Arena folgen.

Das Parkleitsystem leitet Besucher schnell und auf direktem Weg weiter zu den freien Parkplätzen auf dem und rund um das Arena-Gelände. Alternativ gelangt man über das Navigationssystem zu den Parkplätzen A, B, C1, C2, C3 und Kinocenter über die Eingabe „Adenauerallee“. Zu den Parkplätzen D1, D2, D3, D4, E1 und E2, einfach „Willy-Brandt-Allee“ eingeben. Insgesamt stehen 14.000 Parkplätze vor Ort zur Verfügung.

Wetter:

Die Temperatur in Gelsenkirchen am Freitag, den 9. Juni 2023, wird voraussichtlich 26 Grad Celsius betragen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31 Prozent bei einer Windgeschwindigkeit von 16km/h. Die Regenwahrscheinlichkeit in Gelsenkirchen am Abend liegt bisher bei null Prozent. In der Nacht kühlt es auf angenehme 19 Grad ab.