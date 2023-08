Hört hier den neuen Song von Guns N’Roses: „Perhaps“ (Video)

Foto: Samir Hussein/WireImage, Samir Hussein. All rights reserved.

Guns N’Roses haben einen neuen Song rausgebracht. Die Nummer trägt den Titel „Perhaps“ und ist der erste neue, seit Slash und Duff McKagan zu GN’R zurückkehrten. Aber nicht nur das. Es ist auch das erste Mal seit 30 Jahren, dass ein Lied der Band aus der Feder von Axl Rose stammt, während McKagan und Slash mit arrangiert haben

Das letzte Mal, als Guns N’Roses neues Material mit der Welt teilten, ist schon eine Weile her. 2016 kamen mit „Absurd“ und „Hard Skool“ zwei bisher unveröffentlichte Songs raus, die aber noch Outtakes aus dem Album „Chinese Democracy“ waren. Und selbst diese Platte war bereits 2008 erschienen. Deshalb headbangen GN’R-Fans schon vor Freude auf frischen Sound der Band.

„Perhaps“ ist das erste Stück, das die Band in der (mehr oder weniger) Originalbesetzung veröffentlicht. Nicht nur Sänger Axl Rose zeichnet hier für das Songwriting verantwortlich, sondern auch Gitarrist Slash sowie Bassist Duff McKagan. Ursprünglich stammte „Perhaps“ aus den „Chinese Democracy“-Sessions von GN’R, wurde jetzt aber mit Slash und McKagan etwas überarbeitet. Eine Demo-Version des Songs machte schon seit einiger Zeit seine Runden im Internet, und kurioserweise leakte der Track verfrüht in digitalen Jukeboxes in einigen US-amerikanischen Bars.

Dass Rose, Slash und McKagan wieder zusammen kreativ wurden, war keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder gab es über die Jahre Streitereien zwischen den Musikern, die aber jetzt komplett beigelegt zu sein scheinen. Auf der aktuellen Welttournee stimmte Axl sogar ein Geburtstagsständchen für Slash mit 50.000 Fans an.

