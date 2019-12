Im Video zu „Ach so gern“ bekommt Till Lindemann auf die Fresse

Lindemann geht 2020 auf Tour um das Album „F & M“ vorzustellen – und befindet sich bereits mitten in den Proben.

Till Lindemann hat sich im Zuge der anstehenden Lindemann-Tour zusammen mit Peter Tägtgren aus dem Studio gemeldet. Die Musiker proben in Tägtgrens Abyss-Studio, das in der schwedischen 125 Seelen-Gemeinde Pärlby liegt und Lindemann bereits 2015 für „Skills in Pills“ als Rückzugsort diente. Till Lindemann: „Probe läuft“ https://www.instagram.com/p/B4zgaGzJ1N6/ Lindemann geht 2020 auf Tour um das neue Soloalbum „F & M“ vorzustellen und besucht insgesamt acht europäische Länder. Von zwölf Konzerten werden sieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden, mit Stationen in Hannover, Köln, Wien, Offenbach, Leipzig, München sowie Zürich. Lindemann: Tour 2020 Di. 04.02.2020 Hannover…