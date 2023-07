Instruktionen „Kein Rammstein in Berlin!“: So will sich die Demo absichern

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

Am heutigen Samstag soll es eine Demonstration gegen Rammstein geben („Kein Rammstein in Berlin!“), die um 14.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz beginnt, und die von dort aus zum Olympiastadion in Charlottenburg laufen soll – wo um 19.30 Uhr Rammstein auftreten. Die Initiative protestiert gegen die Band, deren Sänger missbräuchliches Verhalten gegenüber Fans vorgeworfen wird.

Die Polizei befürchtet Ausschreitungen zwischen Fans der Band und Gegnern. „Kein Rammstein in Berlin!“ hat auf Twitter einen Thread veröffentlicht, damit alles friedlich bleibt zwischen den Lagern.

Sie schreiben: „Kommt als Gruppe – reist zusammen an – sprecht vorher ab, mit was ihr euch wohlfühlt und unter welchen Umständen ihr die Demo verlassen wollt – achtet aufeinander“. Dann, zum Mitnehmen persönlicher Sachen: „Ausweis, Versichertenkarte, nötige Medikamente, Essen und Wasser, Kleingeld, Sonnencreme, Kopfbedeckung + Sonnenbrille, fetziges Demoschild“. Zuhause lassen solle man: „Alkohol und andere Drogen, Taschenmesser, Glasflaschen, jegliche Waffen“.

Während der Demo, schreibt die Gruppe, werde es „physische Abgrenzung zu den Rammstein-Fans zu unserer Sicherheit geben“, außerdem habe man barrierearme Toiletten bei der Kundgebung am Olympiastadion. „Einlass des Konzerts beginnt 16:00, das Konzert um 19:30“. Zum Verlassen der Demo solle man die U-Bahn Neu-Westend nutzen.

Auch zur Kommunikation gibt es Tipps: „Mit der Polizei so wenig wie möglich, bei Fragen wendet euch an Orgateam + Ordner*innen“. Posten solle man gern auf Social Media, „aber Gesichter nicht ungefragt“. Und generell: „Überlegt euch, ob ihr mit Presse sprechen wollt.“

Zum generellen Umgang miteinander: „Wir wollen gemeinsam laut, wütend & solidarisch mit allen Betroffenen sein, eine inklusive Demo sein“ – man solle auf die Konsequenzen von Handlungen achten.“ Und schließlich: „Wir haben b-aware als Awarenessteam mit Auto als Rückzugsort“.

Am Sonntag und Dienstag spielen Rammstein weitere Konzerte in Berlin. Ob es an diesen Tagen auch zur Demos kommen wird, ist derzeit unbekannt.