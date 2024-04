Jake Gyllenhaals „Road House“ ist ein riesiger Streaminghit

„Road House“, das Remake des Kultfilms aus dem Jahr 1989 mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, erreichte in den ersten 14 Tagen seit Veröffentlichung weltweit mehr als 50 Millionen Zuschauer:innen, wie Amazon MGM Studios – das den Streamingdienst betreibt – bekannt gab. Der Film erschien am 21. März auf Amazon Prime Video.

Die Produktionsgesellschaft gab außerdem an, dass das Werk das „weltweit meist gesehene selbstproduzierte Filmdebüt“ von Amazon sei. Ob er allerdings auch von anderen Studios eingekaufte Filme wie „Coming 2 America“, welches von Paramount stammt, übertrifft, wird in der Formulierung nicht klar. Wie lange sich Zuschauer:innen den Film angeguckt haben, um als „View“ mitgezählt zu werden, hat das Unternehmen auch nicht festgelegt.

Der Film schnitt auch in der wöchentlichen Streaming-Rangliste der Analyse-Plattform „Luminate“ sehr gut ab: Mit 1,7 Milliarden angesehenen Minuten zwischen dem 22. und 28. März war er das meist gesehene Streaming-Original der Woche und wurde in den USA schätzungsweise 13,9 Millionen Mal angesehen.

„Road House“ wurde von Anthony Bagarozzi und Charles Mondry geschrieben. Joel Silver produzierte das Remake, in dem neben Jake Gyllenhaal auch Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor und Lukas Gage mitspielen.

Die Handlung unterscheidet sich nur geringfügig vom Original mit Patrick Swayze: Der nach dem Ende seiner Karriere als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Elwood Dalton (Jake Gyllenhaal) erhält das Angebot, in einer Truck-Stop-Bar namens „Road House“ auf den Florida Keys als Türsteher zu arbeiten. Investor Brandt (Billy Magnussen) will den Laden jedoch übernehmen, um dort ein Luxus-Ressort zu errichten. Um sein Ziel zu erreichen, setzt er den Schläger Knox (Conor McGregor) und seine Leute auf die Bar an.