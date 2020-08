Wieder „Friends“? Jennifer Aniston und Brad Pitt nach 20 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera

Was haben Zendaya, Brad Pitt und Baby Yoda gemeinsam? Sie alle haben eine Emmy-Nominierung erhalten. Hier kommen die Nominierungen für dieses Jahr.

Die Emmys sind einer der wichtigsten Fernsehpreise der Welt. Jährlich werden die besten Fernsehprogramme, die in Amerika zur Prime-Time laufen, ausgezeichnet. Das hier sind die diesjährigen Nominierungen. Die 72. Emmys werden am 20. September 2020 übertragen mit Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel als Moderator. Baby Yoda und Bratt Pitt Bei den Nominierungen kam es zu einigen Überraschungen. So wurde Baby Yoda, der sich im Internet großer Beliebtheit erfreute, mit seiner Disney+-Serie „The Mandalorian“ für „Best Drama Series“ nominiert. Eine weitere Überraschungs-Nominierung ging an Bratt Pitt für seinen Cameo-Auftritt in der Late-Night-Show „Saturday Night Live“. Pitts Auftritt dauerte nur wenige Minuten an, trotzdem…