Was wäre das Kino ohne die Kompositionen von John Williams? Es wäre um einige der großartigsten Melodien der Musikgeschichte ärmer. „Star Wars“, „E.T.“, „Jurassic Park“, „Indiana Jones“, „Schindlers Liste“, „Superman“ – allein die Auflistung der berühmtesten Scores des 89-Jährigen könnte immer so weiter gehen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich John Williams auf den Bühnen in Europa sehr rar gemacht. Nach zuletzt kurzfristig verschobenen Konzerten in London und einem begeistert aufgenommenen Gastspiel in Wien wird der Komponist im Oktober 2021 gleich drei Auftritte in Deutschland haben.

John Williams: Konzerte in Berlin – Tickets und Termine

Am 14., 15. und 16. Oktober spielt er in der Philharmonie in Berlin mit den Berliner Philharmonikern viele seiner größten Hits. Bruno Delepelaire ist laut Website der Philharmoniker am Cello dabei und wird die „Elegy for cello and orchestra“ des Musikers begleiten. Williams gibt sein Debüt mit den Philharmonikern und wird sein Programm gemeinsam mit ihnen gestalten.

Das Konzert am 16. Oktober wird live in der „Concert Hall“ der Philharmonie gestreamt. Tickets für die alle Auftritte gibt es aktuell in Verbindung mit einem Abo, das mehrere Konzerte in der Philharmonie beinhaltet. Die Preise reichen von 135 bis 432 Euro. Einzeltickets für alle drei Williams-Konzerte werden ab den 9. August 2021 in den Handel gehen.