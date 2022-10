Erneut Kampf vor Gericht? Johnny Depp klagt schon wieder an

Der Verleumdungsprozess zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard beherrschte im Frühsommer 2022 wochenlang die Schlagzeilen. Nur wenige Monate nach Heards Niederlage zieht Depp in einer anderen Sache vor Gericht: Es geht um die im August lautgewordenen Plagiatsvorwürfe gegen seinen mit Jeff Beck geschriebenen Song „Sad Motherfuckin’ Parade“.

Der US-Folklorist Bruce Jackson hatte Depp und Beck vorgeworfen, sie hätten den Text vom Gedicht „Hobo Ben“ geklaut, das er 1974 veröffentlicht hat. Wie zuerst der US-ROLLING-STONE berichtete, fordern Depp und Beck von Jackson nun gerichtlich eine Erklärung darüber, dass sie keinen Urheberrechtsverstoß begangen haben, sowie die Übernahme der Anwaltskosten und eine Entschädigung.

„Sie haben kein Wort von ‚Sad Motherfuckin‘ Parade‘ geschrieben, und sie klagen die Person an, von der sie es geklaut haben und die sie dabei erwischte“, sagte Jackson dem ROLLING STONE. „Von meinem Blickwinkel aus ist das, als ob ein Einbrecher einen Hausbesitzer anklagt, weil er sich die Hand am Küchenfenster aufgeschnitten hat, das er zerbrach, um hereinzukommen.“

In der Klageschrift wird betont, dass „Sad Motherfuckin‘ Parade“ ein „originelles Werk von Autorschaft und Kreativität“ sei, gleichzeitig aber zugegeben, dass „einige Elemente“ womöglich den Text von „Hobo Ben“ „widerspiegeln“. Trotzdem weisen Depp und Beck den Plagiatsvorwurf zurück. Jackson hat das Gedicht nicht selbst geschrieben, sondern nur aufgezeichnet, er soll es von einem Häftling namens „Slim Wilson“ in einem Gefängnis in Missouri gehört haben. Deshalb besitze er gar kein Urheberrecht daran, argumentieren sie.

Songtext und Gedicht sind sich in einigen Zeilen sehr ähnlich,. Zum Beispiel heißt es in „Hobo Ben“: „I’m raggedy, I know, but I have no stink/ And God bless the lady that’ll buy me a drink […] ‘What that funky motherfucker really need, child, is a bath’”. Depp singt dagegen: „I’m raggedy, I know, but I have no stink […] God bless a lady that’ll buy me a drink […] What that funky motherfucker really needs, child, is a bath“

A side by side of the lyrics Johnny Depp stole, and the language & style he appropriated, from Slim Wilson’s poem “Hobo Ben” which Slim relayed to African American folklorist Bruce Jackson in 1964.

These stolen lyrics are in Depp’s & Beck’s new song “Sad Motherf*in Parade” pic.twitter.com/DPLwmjn0zG

