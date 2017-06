Johnny Galecki: Haus des „Big Bang Theory“-Stars vollkommen niedergebrannt

Johnny Galeckis Anwesen ist einem Großbrand zum Opfer gefallen.

Wie „TMZ“ berichtet, ist die Ranch des „Big-Bang-Theory“-Schauspielers im kalifornischen San Luis Obispo am Montag (26.06) vollständig abgebrannt. Demnach hatten die Flammen auf einer Fläche von 1200 Hektar gewütet.

Johnny Galecki war nicht im Haus

Am frühen Dienstagabend (Ortszeit) seien erst 40 Prozent des Brandes unter Kontrolle, heißt es dort weiter. Verletzt wurde niemand und auch der Schauspieler soll zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Nähe gewesen sein.

Der Serienstar hat seinen Hauptwohnsitz in den Hollywood Hills nahe Los Angeles, das abgebrannte Anwesen war sein Rückzugsort. Laut „TMZ“ will Johnny Galecki hinfahren, wenn der Brand vollkommen gelöscht ist, um zu retten, was vom Feuer verschont blieb.