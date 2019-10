Karel Gott: Songtext zu „Biene Maja“ + Fakten und Hintergründe

Karel Gott starb im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Familie. Unvergessen bleibt wohl auf ewig seine „Biene Maja“.

Schlagersänger Karel Gott ist tot. Die „goldene Stimme aus Prag“, wie er oft genannt wurde, starb am Dienstagabend (01. Oktober) kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren. Das berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Mittwoch (02. Oktober) unter Berufung auf seine Sprecherin. Gott litt an akuter Leukämie. Karel Gott galt als einer der erfolgreichsten Schlagersänger der Welt. Der am 14. Juli 1939 im tschechischen Pilsen geborene Musiker veröffentlichte 1965 seine erste von 29 Platten. Sein letztes Album „Sentiment“ erschien 2011. Der klassisch ausgebildete Tenor sang auf tschechisch und deutsch. Seinen Durchbruch in Deutschland feierte er mit der Titelmelodie zur…