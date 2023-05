KI macht aus Solo-Songs von Lennon und McCartney Beatles-Tracks

The Beatles, New York, 1966

Unheimlich realistisch: Auf einem YouTube-Kanal namens „Dae Lims“ sind in den vergangenen zehn Tagen mehrere mit KI-generierte Songs aufgetaucht, die Solo-Songs von John Lennon und Paul McCartney sowie Songs von The Beach Boys als Beatles-Tracks interpretieren. Bei „New“ – dem Titeltrack von Paul McCartneys gleichnamigen Album aus dem Jahr 2013 – wurden mehrere Gesangsharmonien hinzugefügt und McCartneys Stimme verjüngt. Und auch John Lennons Song „Grow Old With Me“, posthum 1984 erschienen, klingt aufgrund des volleren Instrumental-Arrangements und weiterer Gesangsspuren wie ein klassischer Beatles-Track.

Besonders gruselig wird es jedoch bei den Songs von The Beach Boys: Sowohl bei „God Only Knows“ als auch „Caroline, No“ wurden die Stimmen von McCartney und Lennon so akkurat eingefügt, dass man sie im ersten Moment für offizielle Beatles-Versionen halten könnte. In der Profilbeschreibung des YouTube-Accounts „Dae Lims“ heißt es „Nothing is real“ – ein direktes Zitat aus dem Beatles-Hit „Strawberry Fields Forever“ aus dem Jahr 1967. Wie die KI-Tracks entstanden sind oder wer sich unter dem Pseudonym „Dae Lims“ verbirgt, ist nicht weiter bekannt.

Hört Euch die mit KI-generierten „Beatles-Songs“ hier an:

In den vergangenen Monaten sind immer mehr mit KI-generierte Songs im Internet aufgetaucht. Zuletzt ging ein Track namens „Heart on My Sleeve“ viral, der von einem anonymen Musikproduzenten veröffentlicht wurde und angeblich den Gesang von Drake und The Weeknd beinhalte. Erst nachdem der Song millionenfach gestreamt wurde, entpuppte sich der Track als KI-Version und wurde von den Streaming-Plattformen wieder gelöscht.