Kiss: Auftritt mit dem X-Japan-Frontmann Yoshiki im Video

Vor kurzem tourten Kiss durch Japan und bekam dabei prominente Unterstützung. Die New Yorker spielten bei zwei Konzerten in Osaka und Tokio gemeinsam mit Yoshiki, Frontmann der Band X Japan, ihre Songs „Beth“ und „Rock and Roll All Nite“.

Yoshiki zählt zu einem der beliebtesten Musiker Japans und gründete 1982 die Metal-Band X Japan. Die gilt als eine der Pioniere der Visual Kei Bewegung, die sich am Glam Rock von Kiss und der Kunst von David Bowie anlehnt. Während des Auftritts am 11. Dezember in Tokyo kündigte Gitarrist Paul Stanley Yoshiki als „der größte Rockstar Japans, den wir kennen“ an. Bei der Ballade „Beth“ begleitete der Japaner dann Eric Singer am Klavier und setzte sich zum Schluss der Show bei „Rock and Roll All Nite“ noch an das Schlagzeug.

Kiss befinden sich derzeit auf ihrer großen Abschiedstournee. Ihre „End of the Road“-Tour soll 2021 mit einem finalen Konzert in New York enden. Nächstes Jahr kommen sie dafür auch für vier Auftritte nach Deutschland. Wen werden sie wohl hierzulande auf die Bühne holen?