KISS: Gene Simmons redet sich in Rage über Masken-Verweigerer

„Eure Rechte hören da auf, wo ihr andere beeinträchtigt. Warum solltet ihr also ein Mitspracherecht haben, in der Öffentlichkeit keine Maske zu tragen?“ Gene Simmons hat wieder ein Anliegen mit der Öffentlichkeit zu besprechen. Dies tut er aktuell in deutlich formulierten Tweets auf Twitter und adressiert damit Corona-Maskenverweigerer.

Empfehlung der Redaktion Paul Stanley sieht absolut keine Notwendigkeit für ein neues KISS-Album

KISS: Gene Simmons beschuldigt junge Fans, das Rock-Genre getötet zu haben

Auf Twitter wendet sich der KISS-Bassist momentan an beziehungsweise gegen Menschen, die dem Tragen von Gesichtsmasken während der Coronavirus-Pandemie skeptisch gegenüberstehen. Er schreibt, dass sie ein Risiko für sich selbst und ihre Mitmenschen darstellen.

Simmons zieht einen Vergleich mit Verkehrsgesetzen und erklärt zu Beginn seines ersten Postings: „Ihr müsst auch an einer roten Ampel anhalten, und ihr müsst euren Sicherheitsgurt anlegen, und ihr könnt nicht über das Tempolimit fahren.“

You must stop at a red light, and you must put on your seatbelt, and you can’t drive over the speed limit. Your rights stop if you effect others. So why should you have a say in not wearing a mask in public? — Gene Simmons (@genesimmons) March 19, 2021

Chirurgen tragen Masken nicht aus politischen Gründen!

Später twittert er im gleichen Kontext über Chirurgen: „Warum ist es so, dass ALLE Chirurgen, ohne Ausnahme überall auf der Welt während der Operation Masken tragen! Glaubt ihr, dass sie das aus politischen Gründen tun?“

Erwartungsgemäß löste Genes Postings eine Debatte unter seinen Followern aus. Viele stimmten ihm zu, andere widersprachen ihm vehement.

Empfehlung der Redaktion Paul Stanley sieht absolut keine Notwendigkeit für ein neues KISS-Album

Simmons scheint Gesundheit wichtig zu sein, schon im vergangenen Dezember appellierte er an alle, eine Gesichtsmaske zu tragen und teilte ein Foto von KISS, die vor einem virtuellen Konzert Masken trugen. Auch sein Kollege Stanley rief dazu auf, Masken zu tragen, als er letzten Juli auf Twitter schrieb: „Hört nicht auf Verschwörungstheoretiker oder Absolventen der Internet University Of Medicine.“