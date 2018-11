Letzter Drehtag bei „The Walking Dead“: Rick ließ sich von Daryl die Füße kitzeln!?

Foto: Getty Images for New York Comic , Andrew Toth. All rights reserved.

Am kommenden Wochenende wird Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln, bei „The Walking Dead“ seinen letzten Auftritt haben. Welches Ende genau die Hauptfigur nehmen wird, bleibt bis dahin ein Geheimnis.

Weiterlesen Andrew Lincoln: „‚The Walking Dead‘ wird ohne Rick Grimes besser“ Vom Serienteam hat sich der Schauspieler jedoch bereits verabschieden müssen – die Szenen des Briten wurden bereits vor einigen Monaten abgedreht. Lincolns langjähriger Kollege Norman Reedus erzählte zuletzt vom finalen Auftritt des Darstellers. „In der allerletzten Szene, die wir gedreht haben, sollte er lächeln und es war ein Close-up“, sagte der Seriendarsteller zu „Entertainment Weekly“. „Also habe ich seine Füße gekitzelt und ihn dadurch zum Lächeln gebracht. Er mochte es. Er hat mich gebeten, es weiterzumachen. In der letzten Szene bin ich also außerhalb der Kameraeinstellung und kitzle seine Füße.“

Nach dem Dreh soll Lincoln zudem einige Worte an die Filmcrew gerichtet haben, die Rick Grimes‘ entschlossener Natur ähneln: „Er stand aus, hielt eine kleine Rede an das Team und bat uns, weiterzukämpfen“, erinnert sich sein Kollege. Das Team würde in Lincolns Ehren weiterhin so viel Gas geben, da der Schauspieler an die Geschichten, an die Show und an alle glaube.

Skurrile Filmzeit ohne Lincoln

Reedus, der laut Gerüchten nach Lincolns Abschied eine größere Rolle übernehmen soll, erzählte auch von der späteren Filmzeit ohne seinen Serienpartner. „Es war unglaublich komisch. Ich sende ihm immer noch Skripte, wenn niemand hinsieht, und er gibt mir noch heute Notizen“. Als der 49-Jährige am Tag nach Lincolns Abschied Mittagessen wollte, saß er still in seinem Wohnwagen da – „ich hatte in den neun Jahren noch nie ein Mittagessen ohne ihn.“

Ein Stück des Schauspielers bleibe jedoch weiterhin am Set: „In meinem Wohnwagen steht ein Stuhl, das mit Blut überströmt ist, das an Andrew Lincolns letztem Tag benutzt wurde. Ich lasse die Reiniger den Stuhl nicht sauber machen, weil der verdammte Stuhl mich jeden Tag an Andy erinnert.“

Andrew Lincoln hat bereits angekündigt, dass er der Serie nicht komplett fernbleiben wird. Im kommenden Jahr will er bei einer Folge Regie führen und bereitet sich bereits entsprechend darauf vor.

Die letzte Folge „The Walking Dead“ mit Rick Grimes wird am 4. November in den USA erscheinen. Am kommenden Tag läuft die Episode ab 21 Uhr auf dem deutschen Privatsender Fox.