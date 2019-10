Lindemann: Video zu „Ich weiß es nicht“ – surrealer Computer-Horrortrip

View this post on Instagram

"F & M", the new Lindemann album – out November 22nd! Link in the bio. #LINDEMANN Tracklist: 1. Steh auf 2. Ich weiß es nicht 3. Allesfresser 4. Blut 5. Knebel 6. Frau & Mann 7. Ach so gern 8. Schlaf ein 9. Gummi 10. Platz Eins 11. Wer weiß das schon