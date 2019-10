Seit Mitternacht am Freitag (18. Oktober) gibt es Nachschub aus dem neuen Album von Lindemann, dem Solo-Projekt des Rammstein-Sängers mit Peter Tägtgren. Es ist die zweite Single ihres Albums „F & M“, das am 22. November erscheinen wird. Und wenn man nur die ersten Töne hört, dann klingt es schon sehr nach Pain.

Der neue Lindemann-Song heißt „Ich weiß es nicht“ und macht mit Zeilen wie „Weiß nicht, woher ich komme/Ich geh‘, weiß nicht wohin/Vergessen alle Tage, vergessen jede Nacht/Wo bin ich gewesen? Was hab‘ ich gemacht?“ wie eine Reflexion über Demenz.

Ich weiß nicht, wie ich heiße

Ich weiß nicht, wer ich bin

Weiß nicht, woher ich komme

Ich geh‘, weiß nicht wohin

Vergessen alle Tage, vergessen jede Nacht

Wo bin ich gewesen? Was hab‘ ich gemacht?

Wie hat das begonnen? Wann fing das an?

Wo bin ich gewesen? Was hab‘ ich getan?

Ich weiß es nicht

Ich weiß es nicht

Und ich laufe alleine immer weiter, weiter

Und wenn es regnet, regnet es auf mich

Und die Wolken ziehen immer weiter, weiter

Am Ende nass bin immer ich

Ich weiß nicht, welche Stunde

Ich weiß nicht, welcher Tag

Weiß nicht, was ich gesprochen

Und nicht, was ich gesagt

Und so lauf‘ ich weiter, weiter ohne Unterlass

Ich suche etwas, doch ich weiß, nicht was

Ich laufe ganz alleine

Bin immer ganz allein

Überall ist Sonne

Nur über mir ist keine (keine, keine, keine)

Ich brauche keinen Spiegel

Weiß nicht um mein Gesicht

Ich laufe fleißig nur bei Nacht

Verstecke mich bei Licht

Wo bin ich gewesen und wo komm ich her?

Ich habe keine Ahnung, erinner‘ mich nicht mehr

Alle Straßen endlos, weiß nicht, wie mir der Sinn

Ich kenne meine Eltern nicht, weiß nicht, wo ich geboren bin

Ich weiß es nicht

Ich weiß es nicht

Und ich laufe alleine immer weiter, weiter

Und wenn es regnet, regnet es auf mich

Und die Wolken ziehen immer weiter, weiter

Am Ende nass bin immer ich

Ich weiß nicht, welche Stunde

Ich weiß nicht, welcher Tag

Weiß nicht, was ich gesprochen

Und nicht, was ich gesagt

Und so lauf‘ ich weiter, weiter ohne Unterlass

Ich suche etwas, doch ich weiß, nicht was, nein

Ich weiß es nicht

Ich weiß es einfach nicht