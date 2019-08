Pink ist im Juli und August 2019 auf „Beautiful Trauma“-Tour und wird zehn Stadionshows spielen. Hier gibt es auf einen Blick die schönsten Bilder, Videos und die Setlist vom Konzert im Olympiastadion.

Pink spielt in diesem Jahr die größte Tournee in Deutschland ihrer Karriere. Insgesamt zehn Gigs in Stadien sind dabei - in Köln, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Berlin, Frankfurt, München und Gelsenkirchen. Bei uns gibt es die schönsten Bilder, Videos und die Setlists der Akrobatikshow. Pink live in Deutschland 2019: Fotos Pink live in Berlin 2019: Setlist Pink live in Berlin 2019: Videos So What https://www.youtube.com/watch?v=vz5ZTcdNdtA Try https://www.youtube.com/watch?v=s67YcAGsVd4 Get The Party Started https://www.youtube.com/watch?v=yV2OHBb1nt0 Funhouse https://www.youtube.com/watch?v=DwdfPZm-GS4