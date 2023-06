Lucinda Williams auf Deutschland-Tour 2024: Tickets und Termine

Lucinda Williams hat mit ihrem Mix aus Country, Folk, Blues und Rock eine der interessantesten Americana-Mischungen entworfen, die es so auf dem Markt gibt. Nun ist die Sängerin auch schon 70 Jahre alt und gibt zum Glück für uns alle noch immer kraftvolle Gigs.

Das ist nach gleich mehrerern Schicksalsschlägen nicht selbstverständlich: Vor drei Jahren zerstörte ein Tornado einen Teil ihres neuen Hauses und ein Schlaganfall einen Teil ihrer Beweglichkeit. Williams konnte nicht mehr Gitarre spielen und musste mühsam wieder laufen lernen.

Auch wenn die Musikerin findet, dass sich inzwischen der Kreis so langsam schließe, bleibt sie ungebrochen produktiv. 2020 erschien ihr Album „Good Souls Better Angels“ und zelebrierte damit wieder den Blues, der sie bereits als junge Künstlerin in den 70er Jahren inspirierte. Mit „Stories From A Rock‘n‘Roll Heart“, ihrem inzwischen 14. Studioalbum, kehrt Williams Ende Juni 2023 indes zu ihrem gelassenen Rock-Sound zurück, mit dem sie nicht nur viele Fans gewann, sondern auch viele Kollegen von sich überzeugen konnte. Kein Zufall ist es also, dass auf der Platte ein Gastspiel von Bruce Springsteen und dessen Gattin Patti Scialfa zu hören ist („New York Comeback“). Auch Indie-Darling Angel Olsen ist mit dabei.

Die große Songwriterin geht nun im März 2024 auch wieder auf Deutschland-Tour, um ihr neues Material zu präsentieren. Mit dabei sind Gigs in Hamburg, Berlin, Köln und München. Am 12. März spielt die Sängerin auch in Wien. Präsentiert werden die Auftritte von ROLLING STONE. Tickets gibt es im Vorverkauf auf Eventim.

Lucinda Williams live 2024: Termine