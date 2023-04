Foto: Redferns, Robin Little. All rights reserved.

Lucinda Williams wird am 30. Juni ihre neue LP „Stories From a Rock N Roll Heart“ veröffentlichen. Das Album ist das erste der Sängerin seit „Good Souls Better Angels“ im Jahr 2020 und entstand nach ihrem Schlaganfall im November des selben Jahres nun unter besonderen Bedingungen.

Weil Williams‘ motorischen Fähigkeiten inzwischen beeinträchtigt sind, gelingt das Gitarrenspiel nicht mehr wie einstmals. Um dies zu kompensieren, wandte sie sich an ihren Ehemann und Manager Tom Overby, Jesse Malin (der die Single „New York Comeback“ mitschrieb) und den langjährigen Roadmanager Travis Stephens, um ihr bei der Kompilation zu helfen.

Hommage an Tom Petty und Bob Stinson

Dafür bekam sie auch weitere besondere Unterstützung. So sind auf der Platte auch Bruce Springsteen und seine Frau Patti Scialfa mit Gesangseinsatz zu hören. Weitere Gäste auf der LP sind Angel Olsen, Tommy Stinson von den Replacements, Margo Price, Jeremy Ivey und Buddy Miller.

Nit zwei Songs verneigt sich Lucinda Williams nach Angaben des Plattenlabels vor den verstorbenen Helden Tom Petty („Stolen Moments“) und Replacements-Gitarrist Bob Stinson („Hum’s Liquor“). Springsteen und Scialfa sind beim Stück „Rock N Roll Heart“ dabei.

2023 ist für die Sängerin ein sehr aktives Jahr. Sie präsentierte zuletzt ihre Autobiographie „Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You“ und ist auf Welttournee.