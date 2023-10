Martin Scorsese ist begeistert von „Barbie“ und „Oppenheimer“

In einem neuen Interview spricht Regisseur Martin Scorsese positiv über die im Sommer erschienenen Kassenschlager „Barbie“ und „Oppenheimer“ (VÖ: 20. Juli 2023). Der 80-Jährige befindet, dass „Barbenheimer“, wie die Filme aufgrund ihres gemeinsamen Erscheinungsdatums gemeinhin genannt werden, das Kino gerettet hätte.

„Die beiden Filme haben den fürs Kino perfekten Sturm ausgelöst“

Kürzlich sagte Scorsese noch, dass das Kino „vor Comicbuch-Filmen gerettet werden müsse“. Im Interview mit „Hindustan Times“ meint er nun, dass „Barbie“ und „Oppenheimer“ den seiner Meinung nach „perfekten Sturm ausgelöst“ hätten. Konkret heißt es von ihm: „Es kam zur richtigen Zeit. Und das Wichtigste ist, dass die Leute diese Filme im Kino gesehen haben. Und das finde ich wunderbar.“

Zwei Filme, die Hoffnung auf neues Kino geben?

Scorsese selbst habe die Filme jedoch noch nicht gesehen, liebe aber generell die Arbeit von Christopher Nolan, wie er im Interview weiterhin erzählt. Auch ohne „Barbie“ und „Oppenheimer“ gesehen zu haben, könne der Filmemacher seine professionelle Meinung kundtun:

„Ein Film [Barbie] mit einem solchen Unterhaltungswert, rein, mit den hellen Farben – und ein Film mit einer solchen Schwere und Stärke [Oppenheimer], der sich im Grunde um die Gefahr des Endes unserer Zivilisation dreht … man könnte keine gegensätzlicheren Filme haben, die zusammenarbeiten.“ Dies würde etwas Hoffnung bieten: „Dass ein anderes Kino entstehen könnte, anders als das, was in den vergangenen 20 Jahren passiert ist, abgesehen von der großartigen Arbeit, die im unabhängigen Kino geleistet wird.“

Scorseses neuer Film kommt am 19. Oktober 2023 in die Kinos. In „Killers of the Flower Moon“ geht es um die wahre Verbrechensgeschichte zu den Morden an Mitgliedern des Osage-Indianerstammes in Oklahoma, die geschahen, nachdem sie Öl auf ihrem Land gefunden hatten.

Darüber schreibt der 80-jährige Regisseur auf Instagram: „Killers of the Flower Moon war ein Film, den ich machen musste, eine Geschichte, die ich erzählen musste. Die Schreckensherrschaft der Osage ist eine wahre amerikanische Tragödie, und die Tatsache, dass die Geschichte vor der Veröffentlichung von David Granns Buch nicht allgemein bekannt war, hat das Gefühl des Verrats, der Vernachlässigung und des Misstrauens in der Gemeinschaft der Osage nur noch verstärkt. Ohne die Zusammenarbeit und das Vertrauen der Osage-Gemeinde hätte ich diesen Film nie in Erwägung gezogen. Sie haben uns in Oklahoma willkommen geheißen, und wir begannen eine bemerkenswerte Zusammenarbeit, die bis heute andauert. Ich wollte ein Bild machen, das uns allen gehört, indem wir zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist.“