Wade Robson und James Safechuck, zwei Ankläger, die in der Vergangenheit bereits vor Gericht mit Klagen gegen Michael Jackson gescheitert waren, melden sich in der neuen, umstrittenen Dokumentation „Leaving Neverland“ zu Wort. Darin beschreiben sie unter anderem, wie der Popsänger die damals Minderjährigen zum Sex gezwungen haben soll.

In einem Interview mit dem US-Sender CBS erklärten beide im Vorfeld, wie sie Michael Jackson damals wahrnahmen. Der Künstler sei im Herzen ein Kind gewesen, der sich auch gern mit Kindern umgab. „Ich finde es schwer zu glauben, dass der Grund, Jungen um sich zu haben, kein sexueller gewesen sein soll.“ „Michael hat mich schon in der ersten Nacht, in der er mich missbraucht hat, darauf geeicht, was ich sagen soll“, so Robson. „Er sagte mir, wenn irgendjemand das jemals herausfinden wird, werden wir beide im Gefängnis landen und unsere Leben wären vorbei.“ In dem Interview beschrieben beide Ankläger ähnliche…