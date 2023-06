Nach Lindemann-Aus: Was macht Peter Tägtgren heute?

Peter Tägtgren machte aus dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Till Lindemann keine große Sache. 2020 gab das Projekt Lindemann via Social Media bekannt, dass der Rammstein-Sänger und Namensgeber das gemeinsame Projekt künftig alleine weiterführen werde. Tägtgren gab sich wortkarg, erklärte erst im Jahr darauf in einem Podcast, die letzte gemeinsame Tour sei bei allem kommerziellen Erfolg „nicht wirklich nicht so mein Ding“ gewesen. Die genauen Gründe der Trennung bleiben weiterhin unklar. Empfehlung der Redaktion Rammstein: So reagiert Shelby Lynn auf die Ermittlungen gegen Till Lindemann

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LINDEMANN (@lindemannofficial)

Der 53-Jährige ist aber auch ohne seinen ehemaligen Bandkollegen Lindemann (der sich derzeit mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert sieht) zweifellos hinreichend beschäftigt. Das ist wenig überraschend, denn der schwedische Musiker und Komponist ist seit mehreren Jahrzehnten eine der bekanntesten und wichtigsten Figuren der europäischen Metalszene. Neben seiner eigenen Musik, der wir uns gleich widmen, ist er auch als Produzent sehr gefragt. Tägtgren, der ein Studio namens The Abyss betreibt, arbeitete mit etlichen bekannten Metal-Bands zusammen — darunter Dimmu Borgir, Immortal, Amon Amarth, Children of Bodom, Amorphis und zahlreichen anderen Gruppen.

Das macht Peter Tägtgren heute

Nach seinem Aus bei Lindemann widmete sich Tägtgren in erster Linie seinen beiden Hauptprojekten – den von ihm gegründeten Bands Hypocrisy und Pain. Hypocrisy, gegründet 1991, zählen zu den wichtigsten melodischen Death-Metal-Bands überhaupt. Mit Pain geht Tägtgren in eine andere musikalische Richtung, darin vermengt er Metal mit elektronischer Musik.

Das letzte Hypocrisy-Album, „Worship“, erschien Ende 2021. Mit Pain hat Tägtgren indes seit 2016 kein Album mehr veröffentlicht — was aber nicht heißt, dass er mit diesem Projekt nicht weiterhin aktiv ist. Im Gegenteil: Derzeit befinden sich Pain auf einer Europatournee, die sich durch das ganze Jahr 2023 ziehen wird. Auch mit Hypocrisy spielt Tägtgren dieses Jahr etliche Konzerte.