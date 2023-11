„Napoleon“-Teaser: Wurde die Quadriga vom Brandenburger Tor geklaut?

Foto: AFP via Getty Images, TOBIAS SCHWARZ. All rights reserved.

Ein neuer Trailer zu Ridley Scotts „Napoleon“ sorgt für Aufregung. In dem animierten Clip sieht es so aus, als würde die Quadriga, der historische Vierspänner, vom Brandenburger Tor entfernt werden.

Konkret ist in dem Video ein Kran zu sehen, der die Quadriga auf einen LKW befördert und den Vierspänner schließlich durch einen riesigen Zweispitz ersetzt. Doch was in dem Trailer echt wirkt, ist letztlich nur eine Erinnerung an ein historisches Ereignis und real passiert.

Empfehlung der Redaktion Neil Young: X-Boykott nach antisemitischen Tweet

Der neue Clip ist eine Anspielung an Napoleons Quadriga-Raub nach dem Sieg gegen Preußen 1806. Erst 1814 kehrte die Quadriga an Ort und Stelle zurück. Die moderne Filmtechnik wirbt mit der Szene für den neuen Historienfilm von Regisseur Ridley Scott.

Seht hier den PR-Stunt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Kinofilm, der am 23. November in Deutschland anläuft, wird die Machtergreifung Napoleons, seine problematische Ehe mit Joséphine de Beauharnais sowie seine sechs berühmten Schlachten näher beleuchtet. Der französische Feldherr und Kaiser wird in Film von Joaquin Phoenix gespielt.

Empfehlung der Redaktion Beatles-KI-Song: So weist Ringo Starr die Gerüchte zurück

„Napoleon“-Trailer: