Brian Mays zweites Solo-Album wird als Remaster mit Bonus-Tracks erscheinen.

Brian May hat eine Reissue-Version seines zweiten Solo-Albums „Back To The Light“ von 1992 angekündigt. Die Platte erreichte damals Platz 25 in den deutschen Charts, stieg in der UK dafür bis auf Platz Sechs und erhielt den Goldstatus. Auch die Singles „Driven By You“ und „Too Much Love Will Kill You“ waren ein Erfolg in Großbritannien — sie platzierten sich mit ihrem Erscheinen in der Top Ten. Brian May: Fühle die Platte noch genauso wie damals „Es war wirklich faszinierend für mich“, erklärte Brian May den Prozess, seine alten Solo-Songs durchzustöbern. „Ich war ein wenig nervös zu Beginn, welche Gefühle…