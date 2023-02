Nie wieder Bühne: Ozzy Osburne hat Abschiedstournee abgesagt – die Wirbelsäule!

Ozzy Osbourne hat bekannt gegeben, dass er seine „No more Tours 2“-Tour komplett absagen muss. Sie war bereits 2017 als Abschiedstournee angekündigt worden. Aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten Teile jedoch immer wieder verschoben oder ganz abgesagt werden. 2018 fanden immerhin einige Shows in Europa, den USA und Südamerika statt. Für 2023 war eine ausführliche Tour durch Europa und Großbritannien angesetzt. Darunter auch fünf Auftritte in Deutschland – in Dortmund, München, Hamburg, Mannheim und Berlin.

Empfehlung der Redaktion Diese Frage treibt Ozzy Osbourne zur Weißglut

Die Absage aller Termine hat der 74-Jährige über Instagram verkündet. Als Grund nannte er seinen Gesundheitszustand. Eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule im Februar 2019 hat, trotz diverser Operationen, Stammzellentherapie und neuartiger Behandlungsmethoden seine körperliche Verfassung in den letzten vier Jahr massiv beeinträchtigt.

„Das ist vermutlich eine der schwierigsten Sachen, die ich meinen treuen Fans jemals vermitteln musste. {…] Es erfüllt mich ehrlich gesagt mit Ehrfurcht, wie ihr alle über so lange Zeit so geduldig gewartet und eure Tickets behalten habt. Ich habe allerdings inzwischen realisiert, dass ich körperlich nicht fit genug bin meine anstehende Europa/UK-Tour zu spielen. Das Reisepensum wäre zu viel für mich. Glaubt mir, der Gedanke euch, meine Fans, zu enttäuschen macht mich krank. Schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass meine Tage des Tourens derart enden würden.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

Seine Stimme allerdings, sagt er, sei so gut wie eh und je. Zudem würde sein Team an Wegen arbeiten, Live-Auftritte auch ohne Reisen möglich zu machen. Es stehen also möglicherweise digitale Konzerte im Raum. Er verlässt das Live-Geschäft mit einem Dank an seine Fans, seine Familie, seine Freunde und an Judas Priest, die die Tour hätten unterstützen sollen. Im September letzten Jahres hat Osbourne sein aktuelles Album „Patient Number 9″ veröffentlicht.