„Once Upon A Time In Hollywood“: Buch-Trailer enthält unveröffentlichte Film-Szenen

Ein Überblick über das Schaffen von Billy Corgan und die entscheidenden Alben der Smashing Pumpkins im Ranking.

Essenziell Siamese Dream (1993) https://www.youtube.com/watch?v=xmUZ6nCFNoU Billy Corgan bezeichnete Walt Disney als größten Einfluss – dabei erzählt er eine Geschichte über die Unmöglichkeit von Unschuld. „I used to be a little boy, so old in my shoes, and what I choose is my choice, what’s a boy sup posed to do?“, singt er in „Disarm“, dem Song über eine Familientragödie. Es ist auch sein trauriger Versuch, seine eigene Kindheit in ein versöhnliches Licht zu rücken: Ein Sommer der Baumhäuser, der Bau einer Gartenrakete – aber die Gitarren summen wie böse Hornissen. Und im Video zu „Today“ in szeniert Corgan sich als…