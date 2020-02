Wenn überall die Rede ist von „Oscar Snubs“ darf dieser „Snub“ natürlich nicht fehlen: Es hätte Oscar-Nominierungen geben müssen für Adam Sandler, Eric Bogosian und die Regisseure Josh und Benny Safdie.

Seit dem Wochenende auf Netflix: „Uncut Gems", die neue Thriller-Komödie der Safdie-Brüder Benny und Josh („Good Time") um den Edelsteinhändler Howard (Adam Sandler), der sich mit seinen Geschäften um Kopf und Kragen dealt (in der deutschen Fassung erhielt der Film den Tim-und-Struppi-Titel „Der schwarze Diamant"). „Good Time" war groß, „Uncut Gems" ist möglicherweise noch größer – und blieb bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen unberücksichtigt. Ein Grund, der Sache mal nachzugehen … „Uncut Gems":