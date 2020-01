Das wird Sie auch interessieren





Auf Amazon Prime ist „Picard“ gestartet – eine neue TV-Serie aus dem „Star Trek“-Universum, die das Leben des in den unruhigen Ruhestand gegangenen Jean-Luc Picard, verkörpert von Patrick Stewart, schildert. Der gerade wegen seiner friedliebenden Art in die Kritik geratene Ex-Admiral und heutige Privatier scheint noch einmal eine Mission in Angriff nehmen zu wollen. Sassan Niasseri und Arne Willander widmen sich dem Universum rund um Raumschiff Enterprise.

„Picard“ im Check:

FFK-Weiterhören: