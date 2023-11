Paul McCartney: Man hielt „Live and Let Die“ für einen Guns N’Roses-Song!

Foto: Getty Images for The Rock and Ro, Dimitrios Kambouris. All rights reserved.

Paul McCartney 2021 bei der „Rock & Roll Hall Of Fame“-Zeremonie in Ohio.

Paul McCartneys erklärte, dass man seinen Kindern in der Schule nicht glauben wollte, dass ihr Vater der ursprüngliche Verfasser von „Live and Let Die“ war. Der Grund dafür sei die Coverversion von Guns N’Roses gewesen, dessen Version auf dem 1991er-Album „Use your Illusion I“ der Hard-Rock-Band vertreten ist. McCartneys Original ist fast 20 Jahre älter, eingespielt mit seiner Band Wings 1973 für den Bond-Film „Leben und sterben lassen“.

Paul McCartney über die Verwechslung: „Eine Zeit lang hieß es nur Guns N’ Roses“

In der neuesten „A Life in Lyrics“-Podcastsfolge erzählte der Singer-Songwriter, wie seine Kinder in der Schule damit prahlten, dass ihr Vater „Live and Let Die“ geschrieben habe – und sie dafür verspottet wurden. Niemand habe der Aussage Glauben schenken wollen, da man Guns N’Roses für die Komponisten des Tracks hielt. Dennoch sei McCartney über die Cover-Version der Band erfreut gewesen:

„Ich war sehr glücklich, dass sie es getan haben. Ich mag es immer, wenn Leute meine Lieder interpretieren.“

1973 schrieb das Ex-Beatles-Mitglied „Live and Let Die“ für den gleichnamigen achten Teil des 007-Franchises, in der Roger Moore die Rolle des britischen Spions James Bond übernahm. Zu der Entstehung des Songs äußerte sich McCartney bereits in vergangenen Folgen seines Podcasts und erklärte, schon immer „den Ehrgeiz“ gehabt zu haben, einen Bond-Song aufzunehmen.

Zuletzt veröffentlichte McCartney gemeinsam mit Ringo Starr den „letzten“ Beatles Song „Now And Then“, der mithilfe der K.I. fertiggestellt werden konnte. Mit dem Song platzierte sich die Band auf Platz eins der UK-Charts.