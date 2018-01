Peter Dinklage: „Game Of Thrones“ wird herzzerreissend enden

Die Gerüchte um die achte „Game Of Thrones“-Staffel gehen jetzt schon steil, auch wenn es noch mehr als ein Jahr bis zur Ausstrahlung dauern wird. Über Inhalte dürfen die Darsteller noch nicht reden, das gilt auch für Peter „Tyrion“ Dinklage.

Zumindest verriet er seine Reaktion, als er das Skript für die finalen Folgen las: „Es war herzzerreißend, das Ende einer Ära.“

Die Zeit bis dahin vertreibt Tyrion sich mit Werbemaßnahmen. In der fünften Staffel floh Per vor seiner Familie und schloss sich Königin Daenaerys und damit dem Feuer an. Nun ist das Feuer auch ein zentraler Punkt seines Werbespots für Doritos.

In dem Clip tritt er zusammen mit Morgan Freeman auf, der Mountain Dew bewirbt: