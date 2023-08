Peter Fox live in Berlin: Wetter, Tickets, Anfahrt, Parken, Setlist

Peter Fox spielt am Dienstag (22. August) ein Konzert in seiner Heimatstadt. In der Berliner Waldbühne wird einer der beliebtesten Künstler Deutschlands das Publikum zum Mittanzen bringen. Mit im Gepäck hat er auch sein neues Album „Love Songs“, das direkt auf die Eins in den deutschen, österreichischen und schweizer Alben-Charts landete.

Diesen Sommer war der Seeed-Sänger vor allen Dingen auf diversen Festivals in der Bundesrepublik unterwegs. Seine Auftritte auf dem Splash! oder auch dem Hurricane Festival sorgten für echte Highlights. Im dicken B, wie Fox einst seine Heimstadt Berlin besang, wird er am 22. August das erste von zwei Konzerten spielen. Die Zusatzshow findet einen Tag später statt.

Um die Stimmung anzuheizen, wird Paula Hartmann die Show als Supporting-Act eröffnen. Mit dabei sind außerdem noch die Tänzer des M.I.K Family Entertainment Collectives. Der Einlass beginnt um 17 Uhr und um 19 Uhr eröffnet Hartmann den Abend. Gegen 22 Uhr soll dann das Konzert erfolgreich zu Ende gehen.

Wetter

Das Wetter für Dienstag, den 22. August, wird mit Höchsttemperaturen von bis zu 23 Grad angenehm warm. Nach längerer Bewölkung soll dann gegen Abend sogar die Sonne rauskommen. Regen wird nicht erwartet.

Tickets

Sämtliche Tickets für das Konzert sowie den Zusatztermin sind restlos ausverkauft.

Anfahrt

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Waldbühne am besten mit der S-Bahnlinie S3 und S9 erreichbar. Ausstieg ist die Station Pichelsberg, von der aus es nochmal neun Minuten zu Fuß sind. Eine weitere Option ist die Tram-Linie M49. Hier heißt die Haltestelle Scholzplatz, die 13 Minuten zu Fuß von der Waldbühne entfernt ist.

Wer mit dem Auto anreist hat mehrere Optionen: Aus östlicher Richtung bietet sich die Stadtautobahn A100 an, die ihr über die Ausfahrt Heerstraße/B2/B5 verlasst und dann bis zur Glockenturmstraße vorfahrt. Aus Westen folgt ihr der B5 über die Passenheimer Straße bis zur Glockenturmstraße. Aus südlicher Richtung ist wieder die A100 über Heerstraße/B2/B5 und Glockenturmstraße der einfachste Weg. Von Norden aus ist die A111 die beste Wahl, die ihr wieder bis Passheimer Straße und Glockenturmstraße nimmt.

Parken

Die Umgebung um die Waldbühne bietet nur bedingt Parkplätze an, für die auch eine Gebühr fällig wird. Die Organisator:innen empfehlen daher den öffentlichen Nahverkehr. Hauptsächlich wird die Parkfläche P07 genutzt, die über die Passenheimer Straß erreichbar ist. Die Parkflächen P04 und P05 werden nur in Ausnahmefällen geöffnet.

Setlist

Von zu Abend zu Abend variierte Peter Fox bisher die Setlist seiner Gigs. Zum großen Teil aber finden sich einige bekannte Hits immer wieder im Live-Portfolio. Bei seinem vorherigen Auftritt spielte Fox folgende Songs:

Alles neu (nur erste Strophe + Chorus)

Ein Auge blau

Weiße Fahnen

Vergessen wie

Kopf verloren

Lok auf 2 Beinen

Schwarz zu blau

Augenbling (Seeed-Song)

Kein Regen in Dubai

Hale-Bopp (Seeed-Song)

Ticket (Seeed Cover)

Gegengift

Lass sie gehn (Seeed-Song)

Stadtaffe

Tuff Cookie

Schüttel deinen Speck

Zukunft Pink

Zugabe:

Toscana Fanboys

Alles neu

Zugabe 2:

Haus am See