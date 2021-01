Phil Collins‘ Ex versteigert seine goldene Schallplatte

Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford haben ihre geplante Genesis-Tour von April 2021 auf September 2021 verschoben. Der Grund ist natürlich die Corona-Pandemie. „Wir sind bereit, aber die Welt ist es nicht... noch nicht!“

13 Jahre nach ihrer weltweit ausverkauften „Turn It On Again“-Tour heißt es nun noch länger Warten! So verschieben Genesis angesichts der anhaltenden Pandemie ihre Tourdaten für Großbritannien und Irland von April auf den Herbst 2021. Die „The Last Domino?“-Tour 2021 wird nun am 15. September in Dublin beginnen. „Wir sind bereit, aber die Welt ist es nicht... noch nicht!“ „Wir sind bereit, aber die Welt ist es nicht... noch nicht!“, heißt es dazu in einem Facebook-Post der Band, der die Verschiebung bekannt gab. So können es Tony, Phil und Mike zwar kaum erwarten, endlich wieder gemeinsam auf der Bühne zu…