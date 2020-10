Foto: Redferns, Adam Ritchie. All rights reserved.

Die Launch-Party des Magazins „International Times“ am 15. Oktober 1966 fand in einer ehemaligen Werkstatt für Lokomotiven in Camden statt.

The Roundhouse hieß das von innen unwirtlich feuchte, dunkle und kalte Gemäuer, das man seitdem als eine Art Stonehenge der Psychedelia kennt.

Pink Floyd – CBC Interview, 1966 [Syd Barrett, Roger Waters & Nick Mason] auf YouTube ansehen

Soft Machine – mit einem Gastauftritt von Yoko Ono – und Pink Floyd begleiteten die orgiastische Anarchie musikalisch. Unter den Partygästen waren Michelangelo Antonioni, Paul McCartney und Marianne Faithfull.

Das brachte genug Publicity, um am nächsten Tag auch die breite Öffentlichkeit von der neuen Avantgarde in Kenntnis zu setzen, die sich da gerade in der Stadt formierte.