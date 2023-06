P!NK live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Zeitplan, Setlist und das Wetter

Foto: Redferns, Lorne Thomson. All rights reserved.

P!NK tourt derzeit mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Summer Carnival“ durch Europa. Dabei stehen einige Shows in Deutschland auf dem Plan, unter anderem am Mittwoch (28. Juni) im Berliner Olympiastadion. In diesem Artikel finden sich alle Informationen zum Konzert.

Tickets

Eventim hat in den meisten Kategorien noch Tickets auf Lager. Ein Stehplatz kostet rund 110€ im Innenraum, im Front-of-Stage-Bereich 150€ bis 180€. Die Preise für die Sitzplätze liegen zwischen 100€ und 180€. VIP-Pakete sind im Shop des Olympiastadions erhältlich.

Anfahrt

Das Konzert-Ticket fungiert gleichzeitig auch als Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Auf der Website des Olympiastadions wird daher empfohlen, dieses Angebot zu nutzen.

Mit dem ÖPNV

Das Olympiastadion ist gut an das Berliner Verkehrsnetz angebunden. Mit der U-Bahn-Linie U2 erreicht ihr beispielsweise den U-Bahnhof Olympia-Stadion. Das Osttor der Konzertstätte ist dann nur noch 500 Meter entfernt, das Südtor rund 900 Meter. Auch die S-Bahn bringt euch ans Ziel: Die Linien S3 und S9 fahren den S-Bahnhof Olympia-Stadion an. Nehmt ihr den Ausgang Flatowallee, ist das Südtor 200 Meter entfernt. Über den Ausgang Trakehner Allee erreicht ihr das Osttor. Mit den Buslinien M49 und 218 erreicht man die Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Mit der Buslinie 104 erreicht ihr den U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus könnt ihr entweder direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Mit dem Auto

Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, versuchen am Besten, die Heerstraße Richtung Spandau ausfindig zu machen. Von dort aus ist die Flatowallee erreichbar, in die ihr einbiegen müsst, um die Zufahrt zum Stadion zu erreichen. Auf der Website des Olympiastadions findet ihr detaillierte Wegbeschreibungen, je nachdem, aus welcher Richtung ihr anfahrt. Euren PKW könnt ihr dann rund um das Stadion auf den öffentlichen (teilweise gebührenpflichtigen) Parkplätzen abstellen. Diese Stellplätze empfiehlt das Team des Veranstaltungsorts:

• Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug; kostenlos)

• Parkplatz PO1 (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug; geöffnet ab 14:30 Uhr)

• Parkplatz PO4 mit behindertengerechten Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug; geöffnet ab 14:30 Uhr)

• Parkplatz PO7 (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug; geöffnet ab 14:30 Uhr)

Zeitplan

Der Einlass zum Konzert beginnt um 16.30 Uhr. Die VIP-Eingänge werden erst um 17 Uhr geöffnet. Der Startschuss für die Show fällt dann um 17.30 Uhr. Als Special Guests sind The Script, GAYLE und Kid Cut Up angekündigt. Wann genau dann P!NK auf der Bühne erscheinen wird, ist nicht bekannt. Das Ende ist für 22.30 Uhr angesetzt.

Setlist

Eine offizielle Setlist für den „Summer Carnival“ von P!NK gibt es nicht. Auf der Plattform Setlist.fm haben Nutzer:innen allerdings dokumentiert, welche Songs die Grammy-Preisträgerin bei früheren Konzerten der Tour performt hat. Am Sonntag (26. Juni) im Londoner Hyde Park waren das die Folgenden:

Get the Party Started

Raise Your Glass

Who Knew

Just Like a Pill

Try

What About Us

Turbulence

Make You Feel My Love

Just Give Me a Reason

F**kin‘ Perfect

Just Like Fire

Please Don’t Leave Me

Cover Me in Sunshine

Kids in Love

When I Get There

I Am Here

Irrelevant

No Ordinary Love

Runaway

TRUSTFALL

Blow Me (One Last Kiss)

Never Gonna Not Dance Again

Last Call

So What

Das Wetter

Am Mittwoch können Besucher:innen des P!NK-Konzerts mit milden Wetter in Berlin rechnen. Bis zu 22 Grad Celsius sind zur Zeit der Show vorausgesagt. Bis 22.30 Uhr kann es dann auf bis zu 19 Grad abkühlen.