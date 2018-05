Prince: Neues Album erscheint 2019 exklusiv bei einem Streaming-Dienst

Jason Falkner ist seit 15 Jahren Gitarrist von Beck, gehörte zu Zeiten von „10.000 Hz Legend“ zur Band von Air, arbeitete mit Paul McCartney und Glen Campbell zusammen und spielte jüngst den kompletten Bass für „Who Built The Moon?“ von Noel Gallagher's High Flying Birds ein. In den Neunzigern war der 1968 in Los Angeles geborene Musiker Mitglied der Powerpop-Band Jellyfish, danach veröffentlichte er Soloalben und 2017 eine gemeinsame Platte mit Weirdo-Sänger R. Stevie Moore. Der umtriebige Kalifornier, der auch als Produzent aktiv ist, verriet ROLLING STONE einiges über seine hochkarätigen Kollaborationen, über seinen ehemaligen Label-Boss Prince und über die Platten, die ihn nachhaltig geprägt haben. Wie sind Sie…