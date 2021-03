Studie: Queen-Auftritt bei „Live Aid“ der beliebteste der Welt

Freddie Mercury und Brian May 1985 am Live-Aid-Festival.

Prince in der Super-Bowl-Halbzeitshow, U2 in Red Rocks oder Johnny Cash im Knast: Viele Live-Auftritte gelten zu Recht als unvergesslich und sind in die Musik-Geschichte eingegangen.

Empfehlung der Redaktion Queen zeigen die 50 größten Momente der Band-Karriere

TicketSource hat jetzt 50 der größten Konzerte aller Zeiten analysiert, um die meistgesehenen Auftritte aller Zeiten zu ermitteln. Als Gradmesser nutzte die Online-Ticketing-Plattform die Anzahl von YouTube-Aufrufen, YouTube-Suchanfragen sowie Google-Suchanfragen.

Die drei beliebtesten Live-Auftritte der Welt

Mit großem Abstand in Führung liegt Queen. Ihr 25-Minuten-Gig beim „Live-Aid“-Festival könnte nun als beliebtester Live-Auftritt der Welt bezeichnet werden. „Live Aid“ war ein Wohltätigkeitskonzert, das am 13. Juli 1985 zugunsten der Hungerhilfe für Äthiopien stattfand. Freddie Mercury und Kollegen spielten ihre größten Hits, darunter „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „We Will Rock You“ und „We Are the Champions“, vor Zehntausenden im Londoner Wembley-Stadion und einem TV-Publikum von 1,9 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Auch dank der 2018 erschienenen Film-Bio „Bohemian Rhapsody“ wurde das Kurzkonzert in Erinnerung gebracht.

Queen verzeichneten laut Studie insgesamt 136.901.330 Millionen YouTube-Aufrufe, 4.812.00 jährliche YouTube-Suchanfragen und 1.427.600 Millionen Google-Suchanfragen.

Platz 2 bis 25

Auf Platz Zwei der beliebtesten Live-Auftritte stehen Jennifer Lopez und Shakira mit ihrer Show beim Super Bowl 2020. Diese gilt als eine der Aufsehen erregendsten Super-Bowl-Halftime-Shows der Geschichte. Die Performance fand im Hard-Rock-Stadium in Miami Gardens, Florida, statt und erhielt fünf Primetime-Emmy-Nominierungen sowie den Preis für die beste TV-Musikperformance.

Auf Platz Drei liegt ebenfalls eine Super-Bowl-Performance, und zwar jene von Lady Gaga in der Half Time 2017. Die Show brachte Stefani Germanotta, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, sechs Primetime-Emmy-Award-Nominierungen ein.

Im Ranking folgen weitere 22 Performances, darunter Coldplay, Bruno Mars und Beyoncé mit ihrem Auftritt der Super Bowl Halftime von 2016 auf Platz Vier, die Beatles mit der Show im Shea Stadium auf Platz Fünf, dahinter Michael Jackson (Super Bowl Halftime 1993) und Nirvana (MTV Unplugged 1994). Auf Platz 25 steht David Bowie, ebenfalls mit seinem Auftritt beim Live Aid 1985.