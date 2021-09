Queen-Musical „We Will Rock You“ in Berlin: Tickets, Termine, Vorverkauf

Das Musical „We Will Rock You“ im Lyric Theatre, Star City am 29. April 2016 in Sydney, Australien. (Photo by Don Arnold/WireImage)

„We Will Rock You“ feiert am 16. Dezember seine Deutschland-Premiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Fans des Blockbuster-Musicals von Queen und Ben Elton haben bereits einen Tag zuvor die Möglichkeit, die Vorpremiere der Show zu sehen.

Die Tickets für alle „We Will Rock You“-Shows sind ab dem 10. September im Vorverkauf erhältlich.

Ab 21. Dezember 2021 tourt die Show dann rund in der spektakulären Aufführung durch 15 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 24 der größten Queen-Hits wurden dabei nach Vorbild der englischen Original-Produktion neuinszeniert. Die Songs werden in Englisch gesungen, die Dialoge auf Deutsch geführt.

Vorverkauf ab dem 10. September

In 17 Ländern sammelte „We Will Rock You“ bisher mehr als 15 Millionen Zuschauer ein. Im Londoner Dominion Theater war das Musical zwölf Jahre zu sehen – 4.600 Shows sind dabei zusammengekommen.

Auch im Kölner Musical Dome nistete sich das Queen-Musical ein und konnte vier Jahre lang Fans aus NRW, aber auch dem Rest der Welt unterhalten. Insgesamt waren es rund drei Millionen Besucher für „We Will Rock You“ in ganz Deutschland.

Termine