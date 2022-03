Das neue Rammstein-Album „Zeit“: VÖ-Termin steht fest

Foto: Bryan Adams. All rights reserved.

Nach vielen Gerüchten zur Frage „Wann erscheint das neue Rammstein-Album?“ gibt es jetzt eine offizielle Antwort: Am 29. April 2022 wird der achte Longplayer der Band erscheinen. Der Name des Albums lautet „Zeit“ und erscheint drei Jahre nach ihrem unbetitelten Nummer-eins-Album.

Rammstein: Wie viele Songs hat das neue Album „Zeit“?

„Zwei Jahre haben Till Lindemann (Gesang), Paul Landers (Gitarre), Richard Z. Kruspe (Gitarre), Flake (Keyboard), Oliver Riedel (Bass) und Christoph Schneider (Schlagzeug) an den elf Songs des neuen Albums gearbeitet“, heißt es heute (10. März) zur Premiere von „Zeit“, der ersten Single des Albums. „Zur Seite stand ihnen erneut der Berliner Produzent Olsen Involtini. Aufgenommen wurde »Zeit« in den La-Fabrique-Studios in St. Rémy de Provence, Frankreich.“

Das ist das Cover vom neuen Rammstein-Album „Zeit“

Für das Cover des neuen Albums hat Bryan Adams auf den Auslöser gedrückt. Der kanadische Musiker und Fotograf hat die Band auf der Treppe des Trudelturms in Berlin-Adlershof fotografiert. Es handelt sich dabei um ein eindrucksvolles Denkmal der Luftforschung im Aerodynamischen Park.

Zur Veröffentlichung der Single gibt es noch weitere Infos für die Fans: Sie erscheint als 10“ Gatefolg Black Vinyl, CD im Digipack und in digitaler Form. Regie für das tiefgründige Video führte übrigens Schauspieler und Musiker Robert Gwisdek. „Das Lied thematisiert Vergänglichkeit, die eigene Mortalität und das kostbare, flüchtige Glück des perfekten Moments.“

Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen/Zeit, das soll immer so weitergehen/Zeit, es ist so schön, so schön/Ein jeder kennt den perfekten Moment.

Die Fans dürfen sich auf drei Versionen von „Zeit“ freuen. Als B-Seiten releast Rammstein nämlich eine meditativ-atmosphärische Neo-Klassik-Bearbeitung von Ólafur Arnalds sowie einen Remix von Robot Koch.

Rammstein: So erscheint „Zeit“ am 29. April 2022

Das neue Album erscheint als Standard-CD im Digipack mit 20-seitigem Booklet sowie als Special Edition CD im 6-Panel Digipack mit 56 Seiten Booklet samt Schuber und als Doppel-Vinyl-LP in 180g mit 20-seitigem Booklet im Großformat und in den gängigen Digitalformaten.