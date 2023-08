Rammstein: Einbruch bei Till Lindemann!

Einem Bericht zufolge ist in die Berliner Wohnung von Till Lindemann eingebrochen worden. Die Tat soll sich am Freitagabend ereignet haben, wie „Bild“ meldete. Der Rammstein-Sänger sei nicht Zuhause gewesen (geht auch nicht, denn am Freitag, 03. August 2023, trat die Band im Brüsseler King Baudouin Stadion auf).

Wie die Polizei der Zeitung mitgeteilt habe, seien Diebe über einen Nebenaufgang auf das Dach eines Berliner Mehrfamilienhauses eingestiegen und und drangen von dort in die Dachgeschoss-Wohnung ein. Dabei soll es sich um die Wohnung von Lindemann wissen will, wie das Blatt meldete. Wie „Bild“ außerdem wissen will, sei der 60-Jährige zwar über den Vorfall informiert, wisse sonst aber nicht mehr als die Polizei – eben weil Rammstein auf Europa-Tour sind. Unklar, sei, ob bzw. was die Einbrecher erbeutet haben. Zuletzt habe die Kriminalpolizei in der Nacht Spuren gesichert und die Treppenhäuser des Mehrfamilienhauses nach Hinweisen auf die Täter untersucht.

Es ist eine Zeit voller Vorwürfe und Trubel für die Band: Zuletzt wurde vermeldet, dass Till Lindemann eine Affäre mit einer 15-Jährigen gehabt haben soll – was er bislang nicht bestreitet. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Missbrauchsvorwürfen. Auch gegenüber Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz wurden Vorwürfe erhoben. Schlagzeuger Christoph Schnider postet derweil Tourfotos von seinem Sohn, Paul Landers von seinem Hund.

Anscheinend versuchen die Berliner Doom-Rocker während ihrer „Europe Stadium Tour“ also heile Welt zu spielen – die Konzertreise endet am heutigen Sonntag (05. August 2023) in Brüssel. Ob Lindemann wieder über die Vorwürfe witzeln wird, indem er seine Songtexte umdichtet, wird sich zeigen. Sicher scheint zu sein, dass auch nach Tour-Ende keine Ruhe im Rammstein-Camp einkehren wird. Zuletzt warf eine ZDF-Doku einen Blick hinter die Kulissen der Millionenmaschine Rammstein. Demnach würde die Band stets hofiert werden, egal, wie einzelne Bandmitglieder sich aufführen.