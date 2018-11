Rammstein live 2019: Wie man noch an Tickets kommt oder chancenlos bleibt

„a-ha - play hunting high and low live“: Die Norweger führen ihr 1985er-Debüt in voller Länge auf, dazu weitere Hits.

A-ha kommen im November 2019 für vier Konzerte nach Deutschland, der Vorverkauf hat begonnen. Morten Harket, Pal Waaktaar und Magne Furuholmen gastieren in Mannheim, Leipzig, Oberhausen und Bremen. Die Norweger stellen dabei ihr 1985er-Debüt in den Vordergrund, die Tournee heißt „a-ha - play hunting high and low live“. Dem Reigen aus zehn Albumsongs werden sie außerdem weitere Hits ihrer Karriere voranstellen – auf Stücke wie „Stay On These Roads“ darf man sich also wohl freuen. A-ha live 2019 12.11.2019: Mannheim, SAP Arena 13.11.2019: Leipzig, Arena Leipzig 15.11.2019: Oberhausen, König-Pilsener-Arena 16.11.2019: Bremen, ÖVB-Arena https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914