2019 gehen Rammstein auf ausgedehnte Tournee. Viele wünschen sich Konzerte außerhalb Europas – oder mehr Konzerte in europäischen Ländern

In Deutschland kann man ja gar nicht meckern: Neun Konzerte in sieben Städten werden Rammstein im Rahmen ihrer Europa-Tournee 2019 hier absolvieren, mehr als in jedem anderen Land. Wen wundert's, denn in ihrer Heimat sind sie am beliebtesten. Aber auch Fans aus vielen anderen europäischen Ländern kommen auf ihre Kosten: Auftritte finden u.a. auch in Paris und Brüssel statt, Kopenhagen und Prag, Oslo und Moskau. Auf der Facebookseite von Rammstein tun jedoch auch einige ihre Enttäuschung kund, weil Rammstein eben nicht überall auftreten – in Australien (noch) nicht, und in den USA auch (noch) nicht, zumindest ist bislang nichts für…