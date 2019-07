Rammstein live in Hannover 2019: Alles zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Rammstein werden nach ihren Abstechern in Gelsenkirchen, zwei Auftritten in München, zwei Gigs in Dresden, Rostock und Berlin weiterhin Deutschland rocken.

Am Dienstag (02. Juli) steht die HDI-Arena in Hannover auf dem Programm. Wir haben letzte Infos vor den Auftritten.

Rammstein live in Hannover 2019: Gibt es noch Tickets?

Die Karten sind seit Monaten ausverkauft. Möglicherweise gibt es noch vereinzelte VIP-Tickets, Aktionen im Radio oder auf regionalen Websites. Wenige Tickets könnte es auch an der Abendkasse geben (klappte in Rostock und Berlin, allerdings wirklich WENIGE Karten!). Wer last minute etwas erreichen will, sollte vor den Toren der Arena, am besten beim S-Bahn- und U-Bahn-Bereich Ausschau halten.

Der Vorverkauf lief über Eventim, alle Tickets sind personalisiert. Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose Seiten zu erwerben, seien hier noch einmal gewarnt: Die Tickets für die anstehende Europa-Tournee von Rammstein sind allesamt personalisiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie keinen Zutritt ins Stadion bekommen, wenn Sie eine solche Karte kaufen.

Fans von Ed Sheeran mussten im vergangenen Jahr für diesen Fehler bluten und werden auch 2019 wieder leer ausgehen. Sparen Sie sich also das Geld und warten Sie lieber vor dem Stadion. Hier wird es ganz sicher genügend Möglichkeiten geben, an ein Rammstein-Ticket zu kommen.

Rammstein live in Hannover 2019: Wann ist der Einlass?

Ab 16.30 Uhr können die Fans ins Stadion. Wichtig: Ausweis bereithalten. Los geht es um 19.30 Uhr. Rammstein werden gegen 20.30 Uhr auf der Bühne stehen.

Rammstein live in Hannover 2019: Wer ist die Vorband?

Rammstein bestätigten am 23. Mai, dass das Duo Jatekok als Special Guest bei der kommenden Stadion-Tour dabei ist. Sie werden das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen.

Rammstein live in Hannover 2019: Wie ist die Setlist?

Rammstein spielen auf ihrer Europa-Tour fast jeden Abend ein ähnliches Set. Mit leichten Modifikationen. So etwa in München beim zweiten Konzert im Zugabenteil zum ersten Mal „Rammstein“. So sah die Setlist beim letzten Gig in Nanterre aus:

Rammstein live in Hannover 2019: Wie wird das Wetter?

In Hannover gibt es am Nachmittag eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 14 und 21 Grad. Am Abend gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturwerten von 15 bis zu 20 Grad. Kurz vor Ende des Konzerts dürfte es sich auf etwa 12 Grad abgekühlt haben.

Rammstein live in Hannover 2019: Wie komme ich zum Stadion? (Anfahrt)

Der Veranstalter schreibt auf der Website des Stadions: „Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel. Ihre Eintrittskarte gilt ab 3 Stunden vor Veranstaltungseinlass bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrausweis im GVH. Für die Anreise mit dem Auto empfehlen wir zusammen mit der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen die kostenlose und werbefreie Navi-App „NUNAV“. Bitte beachten Sie, dass der Schützenplatz aufgrund des Schützenfestes nicht als Parkplatz zur Verfügung steht. In unmittelbarer Stadionnähe steht somit kein Parkraum zur Verfügung.“

Rammstein live in Hannover 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format.

