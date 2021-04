„Jeder bei den Simpsons ist begeistert, dass die Serie erneut verlängert wurde, und wir planen viele große Überraschungen,“ sagt Matt Groening.

Wie der Sender „Fox“ in einem offiziellen Statement verkündet hat, soll die Animationsserie „Die Simpsons“ um zwei weitere Staffeln verlängert werden und somit im Jahr 2023 voraussichtlich insgesamt 757 Folgen umfassen – ein neuer Rekord. Damit ist die Show von Matt Groening die am längsten laufende Primetime-Serie der Fernsehgeschichte. Der Schöpfer und ausführende Produzent der Show meinte dazu: „Jeder bei den Simpsons ist begeistert, dass die Serie erneut verlängert wurde, und wir planen viele große Überraschungen. Homer wird ein Haar verlieren, Milhouse wird Kontaktlinsen bekommen, und Bart wird seinen zehnten Geburtstag zum dreiunddreißigsten Mal feiern.“ Am 21. März wird die…