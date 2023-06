Red Hot Chili Peppers live in Mannheim, Maimarktgelände

Flea and Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers 2022 in New Orleans.

Wer die Red Hot Chili Peppers nie live gesehen hat, kann dies am 26. Juni nachholen: Denn dann kommt Anthony Kiedis mit den anderen California Kings nach Mannheim. Auf dem Gelände des Mannheimer Maimarktes setzt die Band ihre Welttournee fort und haben einen very Special Guest als Verstärkung dabei: Rock-Urgestein Iggy Pop.

Mit „Return of the Dream Canteen“ und „Unlimited Love“ haben die Peppers im vergangenen Jahr gleich zwei neue Alben veröffentlicht, und natürlich schnellten auch diese, wie fast alle ihrer Vorgänger, an die Spitze der Charts. Neben den neuen Scheiben werden sie auch zahlreiche Klassiker aus ihrer 40-jährigen Schaffensphase präsentieren.

Empfehlung der Redaktion Josh Klinghoffer war geschockt von den neuen Alben der Red Hot Chili Peppers

Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr, das Programm beginnt um circa 18.30 Uhr. Die Red Hot Chili Peppers spielen ab etwa 20.45 Uhr und enden um 22.30 Uhr.

Das Konzert in Mannheim ist der einzige Deutschland-Termin im Zuge ihrer aktuellen Tournee. Nächster Halt ist am 11. Juli in Lyon. Im Anschluss geht es am 14. Juli weiter nach Wien.

Tickets:

Tickets für das Konzert der Red Hot Chili Peppers in Mannheim sind über Ticketmaster erhältlich. Die Eintrittspreise beginnen bei knapp 60,- Euro für einen normalen Stehplatz. Wer weiter vorne stehen möchte, kann sich einen Platz im sogenannten „Golden Circle 2“ für 96 Euro sichern. Tickets für die vorderen Reihen, im „Golden Circle 1“, kosten 139,25 Euro. Die günstigeren Early-Bird-Tickets sind bereits restlos ausverkauft.

Anfahrt & Parken:

Maimarktgelände

Xaver-Fuhr-Straße 101

68163 Mannheim

Das Maimarktgelände liegt direkt neben der Autobahn A 656. Das Gelände hat eine eigene Abfahrt (Maimarkt-Gelände) kurz vor dem Mannheimer Kreuz, direkt an der A6 / A656. Von dort aus sind es nur noch zwei Minuten zum Gelände. Parkplätze gibt es reichlich.

Nah und direkt an der Autobahn befinden sich die Parkplätze P1-3 und der Großparkplatz P20. Dort befindet sich auch der Behindertenparkplatz. Ein weiterer befindet sich rechts vom Haupteingang. Mit AG-Ausweis (außergewöhnliche Behinderung) kann man hier kostenfrei parken.

Empfehlung der Redaktion Flea nennt uns endlich seine drei Lieblings-Basslines

Aufgrund der Bundesgartenschau in Mannheim haben die Parkbetriebe die Preise teilweise bis auf 9,50 Euro angehoben. Die Veranstalter raten deshalb zur Nutzung eines ÖPNV-Tickets.

Anreise mit ÖPNV:

Wer vom Hauptbahnhof Mannheim anreist, nutzt am besten die Straßenbahnlinie 5 & Bus 50 (Richtung Heidelberg ab Mannheim Hauptbahnhof bis Haltestelle Neuostheim, umsteigen in Buslinie 50 Richtung Neckerau West bis Haltestelle Maimarkt, direkt vor dem Veranstaltungsgelände), Straßenbahnlinie 6 (Richtung Neuhermsheim/SAP Arena S-Bahnhof ab Haltestelle Tattersall – nahe Mannheim Hauptbahnhof – bis Haltestelle Maimarkt) oder die S-Bahn der Linie S1 (Richtung Osterburken, S2 Richtung Mosbach, S4 Richtung Karlsruhe ab Mannheim Hauptbahnhof bis Arena/Maimarkt (DB), mit 18 Minuten Fußweg).

Weitere Infos und Fahrpläne gibt es auf der Seite des Verkehrsverbundes VRN.

Wetter:

Das Konzert am 26. Juni wird unter freiem Himmel stattfinden. Und es wird heiß. Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius und ganz viel Sonne werden für das ideale Open-Air-Wetter sorgen. Regen wird an diesen Tag ebenfalls nicht erwartet. Mit reichlich Sonnencreme und ausreichende Hydrierung steht dem perfekten Sommer-Konzert mit den Red Hot Chili Peppers also nichts mehr im Wege. Auch in der Nacht bleibt es in Mannheim angenehm warm, bei einer Temperatur von voraussichtlich 22 Grad.