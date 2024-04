Es gibt Alben, die bringen die Musiker an den Rand der Existenz und reifen so zu etwas ganz Besonderem. Das vierte Werk der Südlondoner befindet sich in dieser Kategorie ganz vorn. Denn die Band hatte während der Aufnahmen viel zu tun, pflückte sie doch nahezu alles, was so am Wegesrand wucherte, zwischen Post-Punk und Cabaret, zwischen Glam und Industrial, zwischen Arab Strap und Pulp.

Und auch zwischen Melodie und Atonalität. „Polygamy Is Only For The Chief“ entpuppt sich als härtester Brocken, während „ What’s That You Say“ erstaunlich leicht tänzelnd daherkommt – wie Jarvis Cocker im Disco-Himmel. Schließlich gibt es noch Treibjagden wie „Work“. Ein Album wie ein Halluzinogen – ganz ohne schädliche Nebenwirkungen.