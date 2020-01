ROLLING STONE präsentiert: Bon Iver auf Tour 2020

Das wird Sie auch interessieren





Mit ihrem 2019 erschienenen, vierten Album „i,i“ komplettierten Bon Iver den Jahreszeitenzyklus: auf den Winter mit „For Emma, Forever Ago“ (2007) folgten das Frühlingsalbum „Bon Iver“ (2011) und der Sommer „22, A Million“. „i,i“ schließt den Kreis nun mit dem Herbst.

Für Bon Ivers Sänger Justin Vernon fühlt sich das neue Album an wie „the most adult record, the most complete”. Das hört man auch durchaus. Nach dem recht experimentellen „22, A Million“ umfasst „i,i“ das komplette musikalische Spektrum der Band. Befreit von den verzerrten Stimmeffekten, die früher eine Phase von Furcht und Angst ausdrückten, singt Vernon nun über die Balance zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft, zwischen Inspiration und Kreation.

Sechs Wochen verbrachte die Band auf der Sonic Ranch in West Texas, um die neuen Songs aufzunehmen. In gewisser Weise erzählt „i,i“ die Geschichte genau dieser Zeit. Eine Geschichte mit vielen Gesichtern, wie Vernon selbst definiert: „Dieses Projekt begann mit einer einzigen Person, aber in den letzten elf Jahren ist die Identität von Bon Iver als Band gewachsen und kann nur durch die Gesichter dieser ständig wachsenden Familie, die wir sind, definiert werden“.

