ROLLING STONE präsentiert: Courtney Barnett auf Tour im Juni 2018

Vergangene Woche kündigte Courtney Barnett ihre neue Platte „Tell Me How You Really Feel“ für den 18. Mai 2018 an. Dazu gab es auch gleich das neue Video zur ersten Single „Nameless, Faceless“.

Nach einigen Konzerten in den USA wird die australische Sängerin auch auf Europa-Tournee kommen. Neben Großbritannien, Belgien, Holland und Frankreich steht dann glücklicherweise auch Deutschland auf dem Zettel der 29-Jährigen. Zwei Gigs in zwei deutschen Städten sind angekündigt – präsentiert von ROLLING STONE.

Courtney Barnett live 2018