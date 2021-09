Rolling Stones: Erstes neues Video seit Charlie Watts‘ Tod

Am Mittwochabend um 19 Uhr feiert das neue Musikvideo der Rolling Stones Premiere: „Living In The Heart Of Love“. Den Trailer gibt es bereits:

Premierenfenster – ab 19 Uhr bespielt:

„Living In The Heart Of Love” ist eines von neun bislang unveröffentlichten Songs und ist dem „Tattoo You“-Reissue beigefügt, das am 22. Oktober erscheint.

Den Song stellten die Stones auch schon live vor – bei einem Privatkonzert und dem ersten seit 59 Jahren ohne Charlie Watts. Mick Jagger verabschiedete sich vom Verstorbenen mit einer berührenden Rede.